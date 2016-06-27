أردوغان يعتذر لبوتين عن إسقاط الطائرة الروسية

اعتذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قيام الطيران التركي بإسقاط مقاتلة روسية قرب الحدود السورية في نوفمبر 2015 ودعا إلى "إصلاح العلاقات بين تركيا وروسيا" كما أعلن الكرملين الاثنين.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الرئيس التركي عبر عن تعاطفه وتعازيه الحارة لعائلة الطيار الروسي الذي قتل، كما قدم اعتذاره" مضيفا أن أردوغان قال إنه "سيبذل كل ما بوسعه لإصلاح العلاقات الودية تقليديا بين تركيا وروسيا".

من جانبها أكدت الرئاسة التركية اعتذار أردوغان على إسقاط أنقرة المقاتلة الروسية قرب الحدود السورية.

وقال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن الرئيس بعث برسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر فيها عن أسفه لإسقاط تركيا لطائرة حربية روسية وسأل عائلة الطيار "المعذرة".

وأضاف المتحدث إبراهيم كالين في بيان "الرئيس حث نظيره الروسي على استعادة العلاقات الودية التقليدية بين تركيا وروسيا والعمل معا لمواجهة الأزمات الإقليمية والتعاون لمكافحة الإرهاب".

وتابع البيان "يسعدنا الإعلان عن أن تركيا وروسيا اتفقتا على اتخاذ الخطوات الضرورية دون إبطاء لتحسين العلاقات الثنائية".