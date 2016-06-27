شاهد النيران تشتعل بطائرة أثناء هبوط طارئ

اشتعلت النار في طائرة تابعة لشركة طيران #سنغافورة كانت في طريقها إلى ميلانو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد عودتها إلى مطار #تشانغي بسنغافورة عقب رسالة تحذير بشأن أحد محركاتها، ولكن كل الركاب بخير، وذلك حسب ما أعلنت شركة طيران سنغافورة ومسؤولون بمطار تشانجي.

وقالت الشركة في بيان إن #النار اشتعلت في #المحرك الأيمن للطائرة وهي من طراز بوينغ 777-300 إي آر بعد وصولها لمطار تشانغي في نحو الساعة 6.50 صباحا بالتوقيت المحلي (22.50 بتوقيت غرينتش).

وأفاد بيان للشركة أن أجهزة الطوارئ أخمدت الحريق، ولا توجد إصابات بين من كانوا على متن الطائرة، وهم 222 راكبا وطاقم مؤلف من 19 فردا.

وأضاف البيان أن"الركاب نزلوا من السلم ونُقلوا إلى مبنى المطار بالحافلة. وسيُنقل الركاب إلى طائرة أخرى من المتوقع أن تغادر إلى ميلانو في وقت لاحق الاثنين".

وقالت محطة تشانيل نيوز آسيا، إن الرحلة رقم إس كيو 368 لشركة طيران سنغافورة غادرت في الساعة 2.05 صباحا، ولكن بعد ساعتين من الرحلة أعلن قائد الطائرة أن هناك مشكلة في محرك، وأن الطائرة ستعود إلى سنغافورة.

وكان الحادث الوحيد الذي تعرضت له شركة طيران سنغافورة وأسفر عن سقوط ضحايا خلال رحلة من سنغافورة إلى لوس أنجلوس عن طريق تايبه، حيث ارتطمت طائرة بإحدى معدات البناء في مطار تايوان الدولي في 31 أكتوبر عام 2000 بعد محاولتها الإقلاع من المدرج الخطأ. وأسفر الحادث عن مقتل 83 شخصا من بين 179 شخصا كانوا على متن الطائرة.