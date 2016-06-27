بولندا قلقة من "رهاب الأجانب" الموجه لجاليتها ببريطانيا

عبرت السفارة البولندية في لندن، الاثنين، عن قلقها العميق حيال ما قالت إنها حوادث وقعت في الآونة الأخيرة في إطار إساءات تنم عن "رهاب الأجانب" واستهدفت الجالية البولندية ومقيمين آخرين ترجع أصولهم إلى عائلات مهاجرة.

وقالت السفارة في بيان "نحن مصدومون وقلقون بشدة من أحداث الإساءة التي تنم عن رهاب الأجانب التي وقعت في الآونة الأخيرة والموجّهة للجالية البولندية وغيرها من سكان بريطانيا" ممن ينحدرون من عائلات مهاجرة.

وأضاف البيان "في الوقت عينه نود أن (نقدم الشكر) على جميع رسائل الدعم والتضامن مع الجالية البولندية التي عبرت عنها الجماهير البريطانية".