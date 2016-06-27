تجدد الاشتباكات في الأقصى لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني على التوالي، تتجدد الاشتباكات في #المسجد_الأقصى ، بعدما قررت #إسرائيل السماح باقتحام المستوطنين اليوم الاثنين أيضاً لباحات المسجد الأقصى، حيث دخل العشرات منهم صباحاً، على الرغم من التوتر الذي عاشه المكان أمس الأحد بعد احتجاج #الفلسطينيين على خرق إسرائيلي للوضع القائم منذ سنوات، ويتمثل بالامتناع عن إدخال #مستوطنين يهود في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وكان مراسل "العربية" أفاد، الأحد، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتحت باب المغاربة لإدخال المتطرفين إلى باحة المسجد الأقصى، وهو أمر غير اعتيادي في العشر الأواخر من شهر رمضان، فقد كان يتم دوماً إغلاق باب المغاربة في تلك الفترة.

وبعد دخول بعض المستوطنين المتطرفين وقعت اشتباكات عنيفة، وعمدت شرطة الاحتلال إلى إلقاء قنابل الغاز والصوت، وإطلاق الرصاص المطاطي وضرب المصلين والمعتكفين.

وأظهر فيديو قيام عناصر من #الشرطة_الإسرائيلية بضرب أحد الفلسطينيين الذين يعتكفون في المسجد. وبدا الأخير مجروح الرأس، والدماء تسيل من رأسه، إلا أن ذلك لم يمنع شرطة الاحتلال من سحله وتكبيله.