كاليفورنيا..جرحى في معارك مع نازيين جدد بالسلاح الأبيض

أصيب 7 أشخاص بجروح، بينهم اثنان إصاباتهما خطرة، في صدامات دارت الأحد أمام مبنى حكومة ولاية #كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) بين متظاهرين من النازيين الجدد وآخرين مناهضين لهم، كما أعلنت السلطات.

وقال كريس هارفي، المتحدث باسم جهاز الإطفاء في مدينة ساكرامنتو عاصمة الولاية، إن مجموعة من النازيين الجدد الذين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض كانوا يتظاهرون أمام مبنى الكابيتول حيث مقر حاكم الولاية وبرلمانها حين اصطدموا بمجموعة أخرى من الرافضين لأفكارهم.

وفي تغريدة على تويتر قال جهاز الإطفاء إن العديد من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفى "أصيبوا بجروح بالغة بالسلاح الأبيض".

ولم يتسن في الحال التحقق من هوية الجرحى وإلى أي من المجموعتين ينتمون.

وبحسب صحيفة "ذي ساكرامنتو بي" المحلية، فإن معركة بالسلاح الأبيض اندلعت بين حوالي 25 شخصا من #النازيين_الجدد الذين كان مرخصا لهم التظاهر أمام مبنى #الكابيتول، وبين أكثر من 150 متظاهرا مضادا من الفوضويين و"المناهضين للفاشية".

من جهتها، قالت صحيفة لوس انجلوس تايمز إن التظاهرة دعت إليها مجموعة تطلق على نفسها اسم "حزب العمال التقليدي"، وتؤمن بتفوق العرق الأبيض وتناهض #الهجرة.

ونشرت "ذي ساكرامنتو بي" فيديو يظهر فيه رجل أسود ممد على الرصيف ومصاب بجروح ومدمى بينما يهرع متظاهرون لإسعافه.