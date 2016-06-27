لبنان.. 5 قتلى و4 هجمات انتحارية قرب حدود سوريا

هزت 4 #تفجيرات_انتحارية متتالية بلدة #القاع اللبنانية قرب الحدود السورية. وأفاد شهود عيان بأن التفجيرات وقعت قرب مركز للجمارك اللبنانية، فجر الاثنين، حوالي الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى مقتل 5 مدنيين و4 انتحاريين، وإصابة 15 شخصاً بجروح في التفجيرات. وقد تم نقلهم إلى مستشفى البتول في #الهرمل. وأوضحت أن التفجيرات وقعت بشكل متتالٍ بحيث فصلت 10 دقائق بين كل انفجار.

إلى ذلك، أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة "مقتل 9 أشخاص، بينهم 4 انتحاريين، وإصابة 15 آخرين بجروح".

ونقل مراسل "الحدث" عن مصادر عسكرية رفيعة أنه تم تحديد أولي لهوية الانتحاريين الأربعة لا سيما أن رؤوسهم بقيت سليمة نوعاً ما، وهم 3 من الجنسية السورية ورابع من جنسية أخرى لم تحدد.

وفي تفاصيل تفجيرات القاع، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أنه حوالي الرابعة من فجر الاثنين شعرت عائلة المواطن طلال مقلد بحركة غريبة في محيطها، فخرج الشاب شادي مقلد لاستكشاف الأمر، وتبادل إطلاق النار مع أحد المسلحين الذي رمى باتجاهه قنبلة يدوية، هرع على إثرها الاأهالي إلى المكان، وعندها فجر الانتحاري نفسه بين الجموع موقعا إصابات، وتوالت بعدها التفجيرات.

من جهته، قال رئيس بلدية القاع، إن "العمليات الانتحارية وقعت داخل البلدة عند الرابعة من فجر اليوم الاثنين والقتلى من المدنيين والحزن يسود البلدة".

من جانبه، حذر #الجيش_اللبناني من احتمال وجود مزيد من الانتحاريين في المنطقة، وطالب المدنيين بالتزام منازلهم.

يذكر أن بلدة القاع تقع قرب قضاء 3بعلبك في محافظة بعلبك- الهرمل، القريبة من #الحدود_السورية.