مجهولون يشعلون مقرين للإخوان في الأردن

أضرم مجهولون، مساء الأحد، النار بمقرين لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي في محافظة المفرق في شمال #الأردن ، حسب ما أفاد بيان للمكتب الإعلامي للجماعة.

وبحسب شريط فيديو بثته مواقع التواصل على الإنترنت، أتى الحريق على مدخل البناية التي تضم المقرين المغلقين منذ أبريل الماضي. وتدخلت أجهزة الدفاع المدني لإخماد الحريق.

وكان الأمن الأردني أغلق في 13 أبريل الماضي مقر جماعة الإخوان الرئيسي في #عمان بالشمع الأحمر، ثم أغلقت مقرها في جرش (شمال).

وأعلنت الجماعة في 14 أبريل أن قوات الأمن أغلقت "بالشمع الأحمر" مقرات لها في المفرق والرمثا واربد (شمال) وفي الكرك ومادبا (جنوب البلاد).

وكانت العلاقة تأزمت بين الجماعة والسلطات بعد منح الحكومة الأردنية في مارس 2015 ترخيصا لجمعية تحمل اسم #الإخوان_المسلمين وتضم أعضاء سابقين مفصولين من الجماعة الأم.

وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي تم إقراره في عام 2014، لكن الجماعة تقول إنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946 والملك حسين بن طلال عام 1953.