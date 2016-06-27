الطائرة المصرية.. باريس تفتح تحقيقا بجريمة قتل غير عمد

قال مكتب مدعي باريس اليوم الاثنين إنه فتح تحقيقا في جريمة قتل غير عمد تتعلق بحادث تحطم طائرة مصر للطيران التي هوت في البحر المتوسط الشهر الماضي.

وقال مكتب المدعي في رسالة نصية "مدعي باريس فتح اليوم تحقيقا كاملا في جريمة قتل غير عمد" في إشارة لطائرة إيرباص 320إيه التي سقطت في شرق البحر المتوسط.

وبسؤاله إن كان المدعي يبحث فرضية الإرهاب في هذه المرحلة قال المكتب "كلا".

ولا يزال سبب الحادث مجهولا. وأفاد مصدر مطلع على عمل لجنة التحقيق أن شريحتي الذاكرة من #الصندوقين_الأسودين للطائرة المصرية نقلتا اليوم الاثنين إلى فرنسا لإصلاحهما.