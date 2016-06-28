إسرائيل تعلن إغلاق الأقصى أمام "الأجانب"

أعلنت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء أنها ستغلق المسجد الأقصى أمام الزوار غير المسلمين حتى نهاية شهر رمضان بعد سلسلة اشتباكات بين مصلين مسلمين والشرطة الإسرائيلية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إن القرار سيطبق حتى نهاية شهر رمضان الأسبوع المقبل.

واندلعت اشتباكات متكررة منذ صباح الأحد بين مصلين مسلمين والشرطة الإسرائيلية بسبب زيارات متطرفين يهود إلى باحة الاقصى.

وكانت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقدس اتهما الشرطة الإسرائيلية بخرق اتفاق ضمني يخصص الموقع للمسلمين في الثلث الأخير من رمضان (العشر الأواخر).