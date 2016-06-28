إسرائيل وتركيا تعينان سفيرين هذا الأسبوع

تباشر تركيا وإسرائيل هذا الأسبوع آلية تعيين سفيرين إثر الإعلان الاثنين عن تطبيع #العلاقات بين البلدين، وفق ما أعلن متحدث باسم الرئاسة #التركية الثلاثاء، مشيراً من جهة أخرى إلى أن وزيري خارجية تركيا وروسيا سيلتقيان، الجمعة، في سوتشي على البحر الأسود.

وقال إبراهيم كالين خلال مؤتمر صحافي في القصر #الرئاسي بأنقرة "سنباشر هذا الأسبوع آلية تعيين سفيرين".

وكانت تركيا حليفة رئيسية لإسرائيل حتى سنوات الألفين، لكن العلاقات تدهورت ثم تراجعت بشكل كبير العام 2010 رداً على مهاجمة البحرية #الإسرائيلية سفينة مافي مرمرة التي استأجرتها جمعية تركية بهدف التوجه إلى قطاع #غزة لفك الحصار عنه. وأدى اقتحام #السفينة إلى قتل عشرة أتراك.