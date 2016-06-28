إصابة 5 أشخاص بانفجار قنبلة جنوب شرق تركيا

قالت مصادر أمنية إن 5 أشخاص، بينهم شرطيان، أصيبوا بجروح في إقليم #ديار_بكر بجنوب شرق #تركيا اليوم الثلاثاء عندما انفجرت قنبلة أثناء مرور مركبة مدرعة تابعة للشرطة.

ووقع الانفجار قرب #مستشفى حكومي في حي دجلة شمالي ديار بكر أكبر مدن المنطقة.

وتزايدت الهجمات بالقنابل على #قوات_الأمن منذ انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور في يوليو تموز الماضي.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي #حزب_العمال_الكردستاني منظمة إرهابية. ولجأ الحزب للسلاح قبل ثلاثة عقود في إطار سعيه لتحقيق الاستقلال للأكراد.

وتصاعد العنف في الأشهر القليلة الماضية إلى أعلى مستوياته منذ أن بلغ ذروته في تسعينيات القرن الماضي.