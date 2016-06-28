اتهام متبادل بين واشنطن وموسكو حول "مضايقة دبلوماسيين"

اعترضت #الولايات_المتحدة لدى روسيا على حملة متزايدة من مضايقة دبلوماسيين أميركيين وعائلاتهم في #موسكو، كما أعلنت الخارجية الأميركية الاثنين.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية اليزابيث ترودو إن وزير الخارجية جون كيري بحث هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي "في السنتين الماضيتين، تزايدت مضايقة ومراقبة موظفينا الدبلوماسيين في موسكو من قبل رجال الأمن وشرطة السير بشكل كبير".

وكانت تعلق على تقرير أوردته الاثنين صحيفة "واشنطن بوست" وتحدث عن سلسلة تحركات قام بها رجال الأمن والاستخبارات الروس بينها ملاحقة دبلوماسيين وأفراد عائلاتهم مثل الظهور في مناسبات اجتماعية فجأة والدفع لوسائل الإعلام لنشر تقارير سلبية عنهم.

وأوردت الصحيفة نقلا عن بعض الدبلوماسيين أن أشخاصا دخلوا عنوة إلى منازلهم ليلا لإعادة ترتيب الأثاث مثلا أو إنارة الأضواء.

كما نقلت عن مسؤولين قولهم إن عناصر من الاستخبارات الروسية اقتحموا مرة منزل الملحق العسكري الأميركي في موسكو وقتلوا كلبه.

وقالت ترودو الاثنين "نرى تزايدا في هذه الأعمال، ونأخذها على محمل الجد".

من جهة أخرى، تتهم #روسيا بدورها أميركا بمضايقة دبلوماسييها، قائلة إنها لا تقوم إلا بالرد على هذه الإجراءات.

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأسبوع الماضي "شعرنا في الآونة الأخيرة بتزايد في الضغط على سفارتنا وقنصلياتنا العامة في الولايات المتحدة".

وأضافت بحسب ما نقلت عنها وكالة تاس الروسية أن بعض الدبلوماسيين الروس أصبحوا بانتظام أهدافا لاستفزازات من قبل عناصر استخبارات أميركيين ويواجهون عراقيل في إجراء اتصالات رسمية إلى جانب قيود أخرى".

ونفت ترودو هذه الاتهامات الاثنين.

وقالت إن "مزاعم روسيا عن مضايقات لا أساس لها من الصحة".

ويقول مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن المضايقات الروسية تزايدت بشكل كبير منذ تدخل روسيا في أوكرانيا في 2014 ما استدعى فرض عقوبات غربية على موسكو، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وبحث كيري هذه المسألة مع بوتين خلال زيارته إلى موسكو بعدما قامت واشنطن بسحب أوراق اعتماد 5 قناصل فخريين روس في كانون الثاني/يناير ردا على تعرض دبلوماسييها لمضايقات.