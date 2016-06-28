الاتحاد الأوروبي يعقد أول قمة بعد خروج بريطانيا

يعقد رؤساء دول وحكومات بلدان #الاتحاد_الأوروبي الثلاثاء قمة يفترض أن يحثوا خلالها #بريطانيا على بدء إجراءات خروجها من الاتحاد دون إضاعة للوقت بسبب المخاطر التي تواجهها الأسواق، وأن يسعوا إلى دراسة هذا التغيير وتجنب انتقال العدوى إلى دول أخرى.

وسيخصص عشاء الثلاثاء للخروج البريطاني من الاتحاد "بتوضيحات" سيقدمها رئيس الوزراء #ديفيد_كاميرون.

وقال دبلوماسي كبير إن "بعض المبادئ ستخرج من هذه المناقشة مثل أخذ العلم بنتيجة #الاستفتاء والإصرار على أن معاهدة لشبونة في هذه الحالة تحدد إطارا قانونيا منظما" هو "بند الانسحاب".

وفي اليوم التالي، سيعقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اجتماعا "غير رسمي" على الإفطار مع الدول الـ 27 دون ديفيد كاميرون، وذلك من أجل مناقشة عواقب الانفصال البريطاني ومستقبل العلاقات مع #المملكة_المتحدة.

وحاولت بريطانيا التي أعلنت وكالتان للتصنيف الائتماني خفض درجة دينها السيادي الاثنين، طمأنة الاسواق على قدرتها على تجاوز الأزمة التي نشبت عن خروجها من الاتحاد.

وفي الوقت نفسه، أعلنت فرنسا وألمانيا وايطاليا رغبتها في إعطاء "دفع جديد للمشروع الأوروبي. لكن هذه الدول الثلاث التي تمثل أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو، استبعدت أي مفاوضات مع لندن ما لم تقدم طلبا رسميا للانسحاب من الاتحاد.

وعشية القمة التي تستمر الثلاثاء والأربعاء في بروكسل، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "نحن متفقون في هذا الشأن، لا مناقشات رسمية أو غير رسمية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون طلب خروج من الاتحاد على مستوى المجلس الأوروبي".