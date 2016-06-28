الأوقاف الجعفرية بالبحرين: إخراج الخمس إلى الخارج حرام

صرّح رئيس الأوقاف الجعفرية، الشيخ محسن العصفور، لصحيفة الأيام البحرينية، أنه تقدم بمقترح قبل 20 عاماً بتشكيل لجنة من رجال الدين تشرف على أموال الخمس، فواجه هجوماً شرساً من "مافيا الأموال الشرعية"، وفق الصحيفة.

وقال العصفور: "إذا كانت تصرف أموال الخمس على فقراء الناس، فلماذا «عميت عين» هؤلاء العلماء من صرفها على فقراء بلدهم بدلاً من تحويلها إلى #إيران ؟

ولماذا هذا الإصرار على أن تبقى أموال الخمس مجهولة المصير، لا يعرف أين تصرف وكيف تصرف، وعلى من، وهي موجودة بيد من؟ كل هذه الأسئلة لا يوجد أحد من رجالات الدين وقف على منبر أو تكلم في محفل عنها، بل مجرد أن يفتح هذا الملف يعتبر القائم بهذا مرتداً من قبل المستفيدين من جمع الأموال".

وأصبح الاستغلال السيئ لأموال الخمس في #البحرين، باعتبارها فريضة شرعية عند الشيعة، مثار قلق وتهديداً أمنياً واحتمالية استخدامه في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، لذلك اتجهت الدولة لضرورة مراقبة ذلك المال الشرعي ومعرفة مصادره دون التدخل في آليات صرفه أو تقديمه لمستحقيه.