أميركا تحذر إيران من دعم حزب الله

حذر البيت الأبيض إيران من الاستمرار في دعم حزب الله، وقال اريك شولتز المتحدث باسمه في رد على سؤال للعربية حول تصريحات زعيمه حسن نصرالله إن الحزب يتلقى سلاحه وأمواله وحتى طعامه من إيران، "إننا نطالب كل طرف يمول حزب الله بأن يتوقف عن تمويله، نحن ندرك أن إيران تمول الإرهاب، ونعرف أن إيران تدعم حزب الله، لذا فرضنا أقسى العقوبات الاقتصادية عليها، ومن المهم أن يدركوا مدى تورطهم في هذا الدعم ".

وأشار المتحدث إلى أن البيت الأبيض يشعر بالقلق حول قدرة إيران في الوصول الى الأسواق العالمية والنظام المصرفي، وأضاف أن كل المصارف والمؤسسات العالمية تراقب سلوك إيران واستمرارها بدعم الإرهاب وتقديم مساعدات لحزب الله وحذر من أنه سيكون لهذا السلوك عواقبه، وقال المتحدث إن هذه المؤسسات المالية لن ترغب في أن تقوم بإجراء معاملات مع دولة ترعى الإرهاب، "نطالب إيران بالتوقف عن دعم حزب الله ودعم الإرهاب، لأنه ليس فقط أمرا مهما للأمن القومي بل أيضا، لأنه ليس في مصلحة إيران".

وشكك المتحدث في إمكانية أن تكون هناك طريقة لتمويل حزب الله عن طريق السيولة، ودون اللجوء للمصارف وقال إن الولايات المتحدة ستستخدم كل ما بيدها من أدوات بما فيها العقوبات لاستهداف حزب الله والذي تدرجه على قوائم الإرهاب.

وأضاف شولتز "ندرك أن جهودنا بحظر المؤسسات المالية التي تقدم دعما لحزب الله من خلال شبكة الممولين والتجار والأفراد هي مؤثرة للغاية ونظام العقوبات خلق مناخا عاما يحظر على أي مؤسسة مالية من التعامل مع حزب الله ".

وأقر بأنه إذا استمرت إيران في تقديم الدعم المالي لحزب الله فإن حزب الله سيستمر في دعم الإرهاب، لكنه ربط رغبة إيران من الوصول الى البنوك العالمية بالتوقف عن دعم حزب الله.