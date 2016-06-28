الوكالة الأوروبية "قلقة" من تزايد عدد المهاجرين

أبدى رئيس الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) فابريس ليجيري، الثلاثاء، في الصحافة الألمانية، قلقه من تزايد عدد #المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى #أوروبا بحرا انطلاقا من #مصر.

وقال ليجيري لمجموعة "فونك" الألمانية التي تضم عدة صحف "بدأت مصر في التحول إلى بلد انطلاق" للمهاجرين "هذا العام، العدد يناهز ألف عملية عبور على سفن مهربين مصريين باتجاه إيطاليا والعدد في ازدياد".

وشدد على أن هذه الرحلة "خطرة جدا"، إذ تستغرق في أغلب الأحيان أكثر من 10 أيام. وأضاف "كما أن عددا قليلا من #السفن يسلك هذه الطريق في حال تطلب الأمر مساعدة مهاجرين على متن زورق يتعرض للغرق".

ومنذ بداية الربيع، تمت نجدة عدد متزايد من مراكب الصيد التي انطلقت من مصر وعلى متنها مئات من الأشخاص. وهم يمثلون 10% من الواصلين، بحسب المفوضية السامية للاجئين.

وكثيرا ما تنطوي هذه الرحلة على عمليات نقل للمهاجرين من مركب إلى آخر في اليوم وباستخدام مراكب متهالكة.

كما أكد ليجيري أيضا أنه منذ غلق #طريق_البلقان باتت عمليات الانطلاق تتم من سواحل شمال إفريقيا، خصوصا من ليبيا باتجاه إيطاليا.

فيما قال "إن طريق المتوسط الوسطى لم يسبق أن شهدت مثل هذا الإقبال"، مضيفا أن "اللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا انطلاقا من #ليببا يزيد عددهم 13 إلى 14 ضعفا عن عدد الواصلين إلى #اليونان من #تركيا".

إلى ذلك، لقي أكثر من 10 آلاف مهاجر حتفهم في المتوسط عند محاولتهم الوصول إلى #أوروبا منذ 2014، منهم 2800 منذ بداية 2016.