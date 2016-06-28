بروكسيل.. وفد نسائي معارض يجتمع بمسؤولين أوروبيين

دعت #الهيئة_العليا_للمفاوضات الاتحاد الأوروبي إلى تبني "مقاربة شاملة للأزمة السورية" تضمن خلق الظروف الضرورية لإحياء مسار المفاوضات.

وعقد وفد اللجنة النسائية الاستشارية مباحثات في بروكسيل مع كل الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني والمفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية كريستوس ستيليانيديس وممثلين عن الدول الأعضاء.

كما سيلتقي الوفد رؤساء المجموعات السياسية في #البرلمان_الأوروبي. وتحدثت #بسمة_قضماني عن "الدور الحيوي الذي يتطلع له الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة السورية".

وأكدت على "الدور السياسي للاتحاد"، والذي تهدده مشاكل التطرف وأزمة اللاجئين. ولا يمكن حلها من دون حل النزاع في #سوريا".

وأضاف البيان نقلا عن قضماني تأكيدها على "الحاجة الماسة لمقاربة شاملة تضمن إحياء المسار السياسي من خلال اتخاذ خطوات ملموسة تثبت وقف إطلاق النار في كامل أنحاء سوريا، وحماية المدنيين من القصف العشوائي والإفراج عن المعتقلين وكسر الحصار واستخدام وسائل إلقاء المعونات جوا من أجل تأمين توزيع المساعدات.

وضم الوفد النسائي عضو الهيئة العليا للمفاوضات بسمة قضماني، وعضو الوفد التفاوضي في #جنيف أليس مفرج والناشطتين فدوى محمود وعزيزة جلود.