مقتل شرطي وإصابة 7 في انفجار قنبلة بتركيا

قالت مصادر أمنية تركية، اليوم الثلاثاء، إن قنبلة انفجرت أثناء مرور مركبة مدرعة تابعة للشرطة، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة سبعة أشخاص في إقليم ديار بكر بجنوب شرقي البلاد.

ووقع الانفجار قرب مستشفى حكومي في حي دجلة شمال مدينة ديار بكر أكبر مدن الإقليم. وأشارت المصادر إلى أن الشرطي الذي نقل إلى المستشفى بحالة حرجة توفي لاحقاً، متأثراً بإصابته موضحة أن رجل شرطة آخر و6 مدنيين يعالجون من إصاباتهم.

وتزايدت الهجمات التفجيرية على قوات الأمن منذ انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين بين الدولة و"حزب العمال الكردستاني" المحظور في يوليو الماضي.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "حزب العمال الكردستاني" - الذي رفع السلاح قبل 3 عقود سعياً لمنح الأكراد حكماً ذاتياً - منظمة إرهابية. وتصاعد العنف في الأشهر القليلة الماضية إلى أعلى مستوياته منذ أن بلغ ذروته في تسعينيات القرن الماضي.

وعلى صعيد منفصل أعلن الجيش التركي في بيان أنه شن غارات جوية، على أهداف لحزب العمال الكردستاني في العراق وأصابت ملاجئ وكهوف ومواقع قتالية في جبال قنديل حيث تتمركز قيادة الحزب.