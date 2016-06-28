نائب لبناني:حزب الله جاء بالإرهاب لنا إثر حربه في سوريا

أعلن النائب اللبناني عن حزب الكتائب، إيلي ماروني، أنّ ادعاءات ميليشيات #حزب_الله أنهم يحاربون بـ#سوريا للتصدي لوصول الإرهاب إلى #لبنان قد سقطت.

وهزت ثمانية تفجيرات انتحارية بلدة القاع في أقل من 24 ساعة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وهزت 4 #تفجيرات_انتحارية متتالية بلدة #القاع اللبنانية قرب الحدود السورية. وأفاد شهود عيان أن التفجيرات وقعت قرب مركز للجمارك اللبنانية، فجر الاثنين، حوالي الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى مقتل 5 مدنيين و4 انتحاريين، وإصابة 15 شخصاً بجروح في التفجيرات. وقد تم نقلهم إلى مستشفى البتول في #الهرمل. وأوضحت أن التفجيرات وقعت بشكل متتالٍ بحيث فصلت 10 دقائق بين كل انفجار.

كما استهدف هجوم جديد البلدة مساء الاثنين لتبلغ حصيلة الهجمات 8 في أقل من 24 ساعة.

ونفذ انتحاريون سلسلة الانفجارات، حيث أقدم أحدهم وكان يستقل دراجة نارية على إلقاء قنبلة يدوية باتجاه تجمع للمواطنين أمام كنيسة البلدة، ثم فجر نفسه بحزام ناسف. وتلاه إقدام انتحاري ثانٍ يستقل دراجة على تفجير نفسه.

ثم أقدم شخصان آخران على محاولة تفجير نفسيهما، حيث طاردت وحدة من مخابرات الجيش أحدهما ما اضطره إلى تفجير نفسه دون إصابة أحد.

من جانبه، حاول الانتحاري الآخر تفجير نفسه في أحد المراكز العسكرية، إلا أنه استُهدف من قبل العناصر ما اضطره أيضاً إلى تفجير نفسه دون التسبب بإيذاء أحد، وفق ما جاء في بيان لقيادة الجيش اللبناني.