هدف انبعاث الكربون قد يعدل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

قالت مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة، كريستينا فيجيريس، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يضطر لإعادة تقييم هدف خفض انبعاثات الكربون لعام 2030 إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد.

وكعضو في الاتحاد الأوروبي تساهم بريطانيا في الالتزام الشامل للاتحاد بتقليل انبعاثات الكربون كجزء من اتفاقية عالمية بشأن المناخ، لكنها إذا قررت الانسحاب من الاتحاد فقد يكون الاتحاد مضطراً لتعديل الهدف الخاص به.

وقالت فيجيريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال قمة الأعمال والمناخ في لندن: "ربما يعني هذا أن الاتحاد الأوروبي سيكون مضطراً لإعادة النظر في الهدف، وقد يدخل بعض التعديلات على ذلك".

وقدم الموقعون على اتفاقية المناخ العالمية التي تم التوصل إليها في باريس في ديسمبر، الإسهامات المزمعة التي تحدد على المستوى الوطني والتي يحددون من خلالها الطرق التي يعتزمون تطبيقها لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.

وبموجب الاتفاقية، وافق الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 40% بحلول عام 2030 عن مستويات عام 1990 وعليه أن يقرر كيفية تقسيم ذلك بين الدول الأعضاء.