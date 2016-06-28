وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان بعد أسبوعين

يقوم #وزير_الخارجية_الفرنسي جان مارك #آيرولت بزيارة إلى #لبنان في 11 و12 تموز/يوليو في ظل أزمة سياسية تشل هذا البلد الذي يعاني بصورة مباشرة من تبعات النزاع في #سوريا المجاورة.

وصرح آيرولت خلال مؤتمر صحافي إثر لقاء مع وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير : "سأتوجه إلى لبنان في 11 و12 تموز/يوليو وسأجول على جميع الأحزاب على أمل أن ألعب دورا مفيدا من أجل أن يتبلور أخيرا حل سياسي، وأن يصبح للبنان رئيس".

ويواجه لبنان أزمة مؤسسات في ظل شغور المنصب الرئاسي منذ أيار/مايو 2014 وعدم توصل الأحزاب إلى اتفاق بهذا الصدد.