أميركا تدين هجمات اسطنبول.. وترامب يدخل على الخط

أدان البيت الأبيض اليوم الثلاثاء "بأشد العبارات الممكنة" الهجمات على المطار الرئيسي في اسطنبول وقال إن الولايات المتحدة تبقى ثابتة في دعمها لتركيا.

و قالت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الهجمات على المطار الرئيسي في اسطنبول تذكرة بأن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تتراجع".

كما قالت كلينتون في بيان "هجوم اليوم يقوي عزمنا على هزيمة قوى الإرهاب في مختلف أنحاء العالم... يجب أن نعمق تعاوننا مع حلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط وأوروبا لمواجهة هذا التهديد".

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم الثلاثاء بعد الهجمات على المطار الرئيسي في اسطنبول إن "التهديد الإرهابي لم يكن يوما أكبر من ذلك".

وقال ترامب "أعداؤنا يتسمون بالوحشية والقسوة وسيفعلون أي شيء لقتل من لا ينحني لإرادتهم. يجب علينا اتخاذ خطوات الآن لحماية أميركا من الإرهابيين وبذل كل ما في وسعنا لتحسين أمننا وللحفاظ على أمن أميركا".

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها تواصل متابعة الأحداث في المطار الرئيسي في اسطنبول عن كثب. وقالت الوزارة في بيان "أطلع الوزير جيه جونسون على الوضع ويصدر توجيهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة".