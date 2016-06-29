أول صور للانتحاريين قبل ارتكابهم المجزرة في اسطنبول

ظهرت أول صور للانتحاريين قبل ارتكابهم "مجزرة المطار" في #اسطنبول مساء الثلاثاء، والتقطتها كاميرات مراقبة في #مطار_أتاتورك الدولي، ونقلتها "العربية.نت" من موقع صحيفة Haber Turk التي نشرتها، من دون معلومات عنها تلبي الفضول، سوى قولها نقلاً عن المحققين إن أحدهم اسمه Gilan لكنها لم تذكر إذا كان "جيلان" هو اسمه الأول أو اسم عائلته.

إحدى الصور هي لانتحاري نراه داخل المطار، مرتدياً سترة قاتمة اللون وبين يديه غرض أبيض وغير واضح، ربما لبعد المسافة عن العدسة، والتقطت الكاميرا صورته الساعة 9.54 ليلاً بالتوقيت التركي المحلي، فيما الثانية هي لانتحاري آخر، نراه مرتدياً قميصاً قاتم اللون بنصف أكمام، يمشي على رصيف المطار قرب سيارات متوقفة في الخارج.

أما الانتحاري الثالث، فنراه مرتدياً سترة سوداء أيضاً، وماشياً على رصيف المطار من الخارج كزميله، وهو نحيف وطويل القامة بعض الشيء، ويبدو أنه كان على وشك الدخول إلى مطار "أتاتورك" وخلفه ظهر موظف بإحدى الخطوط الجوية، وربما قائد طائرة.

واحد من الثلاثة ظهرت له صورة ثانية وهو ممسك برشاشه، منهمكاً بإطلاق الرصاص على من وجدهم في قاعة المسافرين إلى الخارج قبل أن يسقط برصاص ضابط أمن في المطار، ثم يفجر نفسه، وهو من رأيناه في الفيديو الذي نشرته "العربية.نت" في مكان آخر الأربعاء، وظهر "مكوّماً" على الأرض، وجاهداً أن لا يغادر الدنيا وحده، بل مع أكبر عدد ممن سفكهم قبل أن يتمزق جسده إلى أشلاء لحظة فجّر نفسه في القاعة.