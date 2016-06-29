إسرائيل تعلن اعتقال فلسطيني حاول الانضمام لداعش

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، أنها اعتقلت فلسطينياً من داخل الخط الأخضر حاول الالتحاق بتنظيم #داعش في سوريا.

وقال جهاز (الشاباك) الإسرائيلي إنه "اعتقل في 10 يونيو الجاري بمساعدة #الشرطة في مطار بن غوريون إبراهيم حسن يوسف أغبارية، من سكان أم الفحم, بعد أن حاول السفر إلى سوريا والانضمام إلى صفوف تنظيم داعش".

وحسب أجهزة الأمن الإسرائيلية، فإن إغبارية "شاهد خلال الأشهر الأخيرة أشرطة فيديو أنتجها تنظيم داعش، وبناء عليها بات يتعاطف مع الإيديولوجية التي يعتنقها هذا التنظيم ومع عملياته، وقرر السفر إلى #سوريا بهدف الانضمام إلى صفوفه".

ووصل هذا الفلسطيني - وفقاً للسلطات الإسرائيلية - إلى مدينة غازي عنتاب #التركية المتاخمة للحدود السورية. وأثناء تواجده هناك اعتقلته الشرطة التركية التي حققت معه وطردته بعد عدة أيام من التحقيق إلى إسرائيل.