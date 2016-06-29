إيطاليا تنتشل حطام قارب مهاجرين غرق عام 2015

أعلنت البحرية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا بدأت في انتشال حطام قارب صيد تحطم في نيسان/أبريل من عام 2015، ما أسفر عن غرق مئات المهاجرين المكدسين على متنه.

ويخشى أن تكون كارثة القارب قد أودت بحياة نحو 800 شخص لتصبح واحدة من أسوأ حوادث غرق قوارب المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا منذ عقود.

وانتشلت البحرية 118 جثة، لكن يعتقد أن مئات الجثث عالقة تحت حطام الزورق، فقد قال الناجون إن مهاجرين كثيرين، من بينهم نساء وأطفال، محاصرون.

كما سيوضع الحطام على هيكل طوله 30 متراً، بينما تبدأ أجهزة الطوارئ انتشال الجثث من داخله، وسيفحصها الخبراء، ويحاولون تحديد هويات الضحايا.

وغرق القارب على مسافة نحو 135 كيلومتراً شمالي الساحل الليبي الذي أبحر منه وسينقل إلى ميناء أوجوستا في صقلية.

ودفع الغضب الشعبي الذي أثاره حادث غرق الزورق الذي نجا منه 28 شخصاً فقط، الاتحاد الأوروبي لاستئناف عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط.