القضاء النرويجي يسمح بتسليم الملا كريكار إلى إيطاليا

سمحت محكمة نرويجية، الأربعاء، بتسليم المتطرف الكردي #الملا_كريكار المتهم بتزعم شبكة إرهبية مرتبطة بتنظيم #داعش إلى #إيطاليا .

وكانت إيطاليا طلبت تسليمه ضمن إطار تحقيق للنيابة العامة في #روما حول #منظمات_إرهابية .

وتتمحور الخلية التي يستهدفها القضاء الإيطالي حول #نجم_الدين_فرج_أحمد (59 عاما) وهو كردي عراقي متطرف ولاجئ في #النروج منذ عام 1991 ومعروف باسم الملا كريكار.

واعتبرت محكمة #أوسلو في حيثيات الحكم أن "قرارا سريعا وكاملا للقضية في ما يتعلق بالتعاون الجنائي الدولي يؤيد استمرار الإجراءات الجنائية في إيطاليا".

وحكم على كريكار مرتين بالسجن في النرويج في قضايا تتعلق بحالات تهديد والدعوة إلى القتل.

وأعلن محاميه برينار ميلنغ أنه سيستأنف القرار، مشيراً إلى مخالفات في الإجراءات. وقال لوكالة "فرانس برس": "لم نتمكن من الاطلاع على الوثائق الأصلية".

واعتبر أن النرويج تسعى قبل كل شيء إلى التخلص من الملا المزعج.

والملا كريكار مهدد منذ عام 2003 بأمر صدر بطرده نظرا لاعتباره يشكل تهديدا للأمن في النرويج، لكن الأمر ما زال بدون تنفيذ بسبب عدم وجود ضمانات تتعلق بمصيره في #العراق ، حيث قد يواجه عقوبة الإعدام.

والخلية التي يقودها تنشط على شبكة الإنترنت في الوعظ وتجنيد الإرهابيين.