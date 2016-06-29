المفوضية الأوروبية تدعو البريطانيين للتعجيل بالخروج

قال رئيس #المفوضية_الأوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء إنه يتفهم حاجة رئيس الوزراء البريطاني إلى وقت للشروع في عملية الطلاق مع #الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أن "ليس لدينا أشهر للتأمل".

وأوضح يونكر في ختام قمة أوروبية في #بروكسل "أتفهم حاجة ديفيد #كاميرون إلى الوقت"، ولكن "نريد أن يتم تطبيق المادة 50 (الشروع في إجراءات الانسحاب) في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أنه "يجب تسريع العملية، ليس لدينا أشهر للتأمل، يجب أن نتحرك".

ووجه يونكر انتقادات إلى معسكر مؤيدي #خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا: إن "ما لا أفهمه هو أن يكون أولئك الذين يرغبون في المغادرة غير قادرين تماما على أن يقولوا لنا ما الذي يريدونه".