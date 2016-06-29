انفجار قنبلة حارقة قرب مسجد في أستراليا

انفجرت مساء الثلاثاء قنبلة حارقة لم تسفر عن إصابات قرب مسجد في غرب #أستراليا في أثناء أداء الصلاة.

وأدت النيران إلى تفحم سيارة قرب المسجد وجامعة إسلامية في ثورنيلي في إحدى ضواحي #بيرث.

كما أفادت شرطة ولاية #استراليا_الغربية في بيان "عثر على كتابات (غرافيتي) ضد #الإسلام على جدار محاذ للمبنى".

وصرح الأستاذ الجامعي يحيى عبدالرحيم على صفحته في #فيسبوك "لا شك أنه عمل إجرامي مدفوع بالكراهية، لكنه عمل شخص أو جماعة، وليس مجتمع السكان".

وأضاف أن "مجتمعنا لن ينغمس في الكراهية وتبادل اللوم" موضحا أن المصلين الـ100 الذين كانوا في المسجد أنهوا الصلاة رغم الهجوم "ورفضوا الخضوع للتخويف عبر العمل الإرهابي الذي نفذ".