بوتين يتصل بأردوغان لأول مرة منذ إسقاط المقاتلة بسوريا

أعلن #الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين ونظيره التركي رجب طيب #أردوغان أجريا اليوم الأربعاء أول حديث هاتفي، منذ إسقاط #تركيا طائرة روسية في #سوريا في العام الماضي.

وبدأ اتصال الرئيسين في الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش على ما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، وهو يندرج في مساعي تحسين العلاقات بين البلدين، بعد تدهورها نتيجة حادث تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أدى إلى فرض #موسكو عقوبات على #أنقرة.

ويندرج الاتصال في إطار مساعي تحسين العلاقات بين البلدين بعد تدهورها نتيجة إسقاط الطائرة.

وقال مسؤول تركي للصحافيين في أنقرة: "انتهى للتو الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين. أجرى الرئيسان محادثة بناءة وإيجابية جدا".

من جانبه، أكد الكرملين أن بوتين "قدم تعازيه لشعب تركيا إثر الاعتداء الإرهابي الوحشي الذي ضرب مطار اسطنبول أمس.

وكان أردوغان قد أرسل الاثنين رسالة إلى بوتين، قالت موسكو إنها تضمنت اعتذارا عن إسقاط الطائرة الذي أحدث قطيعة بين البلدين ودفع موسكو إلى فرض عقوبات على المنتجات التركية وعلى السياحة مع تركيا، وأدى إلى تبادل الاتهامات بين قادة البلدين إذ اعتبر بوتين ما حدث "طعنة في الظهر" وطلب من أردوغان الاعتذار.

وقالت أنقرة إن أردوغان عبّر عن "أسفه" للحادث في رسالته الى بوتين وقال لعائلة الطيار الذي قتل برصاص من الارض أثناء هبوطه بالمظلة "اعذرونا"، لكنها لم تؤكد صراحة تقديم الاعتذار عن اسقاط الطائرة.