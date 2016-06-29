بوتين يأمر ببدء تطبيع العلاقات التجارية مع تركيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده رفعت #العقوبات السياحية عن تركيا، في أعقاب اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هو الأول منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في نوفمبر.

وصرح بوتين في اجتماع للحكومة الروسية: "أريد البدء بالمسائل المتعلقة بالسياحة. إننا نرفع القيود الإدارية في هذا المجال".

وقال بوتين: "أطلب من الحكومة الروسية بدء آلية تطبيع العلاقات التجارية العامة والاقتصادية مع تركيا".

وكان #الكرملين قد قال اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين ونظيره التركي رجب طيب #أردوغان أجريا، اليوم الأربعاء، أول حديث هاتفي، منذ إسقاط #تركيا طائرة روسية في #سوريا في العام الماضي.