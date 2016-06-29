روسيا وتركيا تبحثان العلاقات الثنائية

يلتقي وزيرا الخارجية الروسي سيرغي #لافروف، والتركي #مولود_تشاويش_أوغلو ، في 1 تموز/يوليو في مدينة سوتشي، لبحث التسوية السورية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وفق #الكرملين .

ونقل بيان نشره الكرملين، تعليقاً على مضمون المكالمة التي جرت بمبادرة الجانب الروسي بين الرئيسين #بوتين وأردوغان ، أن الرئيس الروسي سيكلف حكومة بلاده بإطلاق المفاوضات مع الهيئات التركية المعنية حول استئناف التعاون الثنائي متبادل المنفعة في المجال التجاري الاقتصادي وفي المجالات الأخرى للعلاقات الثنائية.

وذكر الكرملين أنه من المخطط أيضاً رفع القيود المفروضة على تدفق السياح الروس إلى تركيا.