فتح معبر رفح استثنائياً للحالات الإنسانية

بدأت، الأربعاء، حافلات المسافرين عبر معبر #رفح البري الحدودي، جنوب قطاع #غزة بمغادرة الجانب #الفلسطيني إلى الجانب المصري، في اليوم الأول من فتح المعبر بشكل استثنائي، بالاتجاهين، أمام الحالات الإنسانية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، بأن الحافلة الأولى من حملة الجوازات #المصرية غادرت الصالة الخارجية لمعبر رفح، باتجاه الجانب المصري، بعد فتح السلطات المصرية بوابة المعبر، مؤكدة تجهيز حافلات المسافرين الذين تجمعوا في الصالة الخارجية للمعبر.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري لخمسة أيام تبدأ من الأربعاء وحتى الاثنين المقبل، عدا يوم الجمعة، وذلك بشكل استثنائي في كلا الاتجاهين، أمام ذوي الحالات الإنسانية من المرضى، والطلبة، وحملة الإقامات الأجنبية، إضافة إلى عودة المواطنين العالقين إلى غزة.