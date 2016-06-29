كازاخستان.. إحباط مخطط إرهابي واعتقال عدد من المتورطين

قال جهاز أمن الدولة "كيه ان بي" في كازاخستان، اليوم الأربعاء، إنه اعتقل عدداً من أعضاء جماعة خططت "لأعمال إرهابية باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع"، وإن أحد المشتبه بهم انتحر مستخدماً إحدى تلك العبوات.

ووصف الجهاز المشتبه بهم بأنهم "مجموعة متشددة" دون أن يوضح انتماءاتهم. وكان متشددون وراء هجوم في مدينة أكتوبي في وقت سابق هذا الشهر أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وكشف الجهاز أنه اعتقل المشتبه بهم في 26 يونيو في بلدة بالخاش وقرية جولشات الواقعتين في إقليم قره غنده بوسط كازاخستان.

وفي الشهر الجاري، هاجم عشرات ممن وصفتهم السلطات بالمتعاطفين مع تنظيم "داعش" مخازن أسلحة ومنشأة تابعة للحرس الوطني في مدينة أكتوبي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وقتلت قوات الأمن 18 من المهاجمين بعضهم في اليوم ذاته والبعض الآخر خلال عملية الملاحقة التي تلت ذلك.