كاميرون يدعو زعيم المعارضة العمالية إلى الاستقالة

دعا رئيس الوزراء البريطاني #ديفيد_كاميرون، اليوم الأربعاء، رئيس #حزب_العمال المعارض جيريمي #كوربين إلى الاستقالة أمام نواب برلمان ويستمينستر.

وقال كاميرون زعيم حزب المحافظين لكوربين خلال جلسة توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء في البرلمان: "قد يكون لصالح حزبي أن يبقى، (لكنه) ليس في مصلحة البلاد وأود أن أقول، بحق السماء ارحل يا رجل".

صوت نواب حزب العمال، الثلاثاء، بحجب الثقة عن كوربين بأغلبية 172 مقابل 40 صوتاً معارضاً، لكن كوربين رفض الاستقالة، علماً أن كاميرون نفسه أعلن استقالته عقب تصويت البريطانيين في استفتاء لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وانتقد الوسطيون في حزب العمال القيادة الاشتراكية للحزب منذ أشهر، لكن الكيل طفح عندما اتهم كوربين بعدم تأييد حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي.

انتخب كوربين زعيماً للحزب السنة الماضية، لكنه وجد صعوبة في كسب تأييد نواب الحزب.