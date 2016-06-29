كيري يلمح: خروج بريطانيا من أوروبا "قد لا يتحقق أبدا"

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون #كيري الثلاثاء أن خروج #بريطانيا من #الاتحاد الأوروبي ربما لا يتحقق أبدا، وأن لندن ليست في عجلة من أمرها لذلك.

وقال كيري خلال مشاركته في منتدى "آسبن آيدياز فستيفال" في كولورادو (غربا) إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يشعر بأنه "غير قادر" على التفاوض حول خروج البلاد الذي لم يكن يريده أصلا.

وأضاف كيري الذي كان زار كاميرون في مقره في لندن الاثنين "إنه طلاق معقد للغاية"، في إشارة إلى المفاوضات من أجل خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.

وتابع أن #كاميرون لا يريد تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة والتي ستطلق آلية #الخروج التي تستمر نحو عامين.

وأوضح كيري أن #لندن لا تريد أن تجد نفسها خارج أوروبا بعد عامين قبل أن توقع على اتفاق تعاون جديد.

ومضى يقول إن كاميرون يشعر "بأنه غير قادر على بدء مفاوضات حول مسألة لا يؤمن بها ولا يعلم كيف سيقوم بها".

وأضاف "وهذا الامر ينطبق بالمناسبة على غالبية الذين صوتوا من أجل الخروج"، في إشارة إلى مسؤولين في حملة الخروج من بينهم رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون الذي بات الأوفر حظا لخلافة كاميرون.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان بالإمكان "التراجع" عن قرار الخروج وكيفية القيام بذلك أجاب كيري "أعتقد أن هناك عدة طرق".