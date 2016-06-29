لبنان.. إحباط عمل إرهابي يستهدف مرفقاً سياحياً

تمكنت استخبارات الجيش اللبناني من إحباط عمل إرهابي وتوقيف شخصين على صلة به.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "الجمهورية" أن هذا العمل الإرهابي كان سيستهدف مرفقاً سياحياً مهماً في إحدى ضواحي بيروت الشرقية.

وذكرت المصادر ذاتها أن الأجهزة الأمنية كانت تملك معلومات بناء على اعترافات لموقوفين وأفراد شبكات تم اكتشافها لاستهداف تجمعات بشرية في أماكن متعددة، مثل أسواق تجارية ومقاهٍ ومطاعم.

كما أعلنت المصادر أن إحدى هذه العمليات كانت تستهدف كازينو لبنان بواسطة امرأة بلباس سهرة واثنين من الانتحاريين سيقومون بإطلاق النار ورمي القنابل وتفجير أنفسهم في الساهرين، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.