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مرشح لقيادة بريطانيا: السيطرة على الهجرة أولوية قصوى

المصدر: لندن – رويترز
هجرة غير شرعية في المتوسط
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قال ستيفن كراب أول مرشح يطرح نفسه لخلافة ديفيد كاميرون رئيسا لحكومة بريطانيا إن استعادة السيطرة على سياسة الهجرة ستكون على رأس أولوياته.

وأيد كراب - الذي شغل منصب وزير العمل والمعاشات في حكومة كاميرون - معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري الأسبوع الماضي على عضوية بريطانيا في التكتل، والذي كانت نتيجته الموافقة على الانسحاب من الاتحاد بنسبة 52% مقابل 48 %.

وأعلن كاميرون الذي قاد حملة البقاء استقالته، وستكون هناك منافسة على تولي القيادة داخل حزب المحافظين الحاكم الذي سينتخب خليفة لكاميرون بحلول أوائل سبتمبر أيلول.

وقال كراب: "واحدة من أهم الرسائل التي نخرج بها من هذا التصويت هو أننا بحاجة لاستعادة السيطرة على سياسة الهجرة في المملكة المتحدة. لذا فإن حرية التنقل بالنسبة لي خط أحمر".

كلمات دالّة

#ستيفن كراب, #ديفيد كاميرون, #بريطانيا, #استفتاء, #الاتحاد الاوروبي, #الهجرة

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