مرشح لقيادة بريطانيا: السيطرة على الهجرة أولوية قصوى

قال ستيفن كراب أول مرشح يطرح نفسه لخلافة ديفيد كاميرون رئيسا لحكومة بريطانيا إن استعادة السيطرة على سياسة الهجرة ستكون على رأس أولوياته.

وأيد كراب - الذي شغل منصب وزير العمل والمعاشات في حكومة كاميرون - معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري الأسبوع الماضي على عضوية بريطانيا في التكتل، والذي كانت نتيجته الموافقة على الانسحاب من الاتحاد بنسبة 52% مقابل 48 %.

وأعلن كاميرون الذي قاد حملة البقاء استقالته، وستكون هناك منافسة على تولي القيادة داخل حزب المحافظين الحاكم الذي سينتخب خليفة لكاميرون بحلول أوائل سبتمبر أيلول.

وقال كراب: "واحدة من أهم الرسائل التي نخرج بها من هذا التصويت هو أننا بحاجة لاستعادة السيطرة على سياسة الهجرة في المملكة المتحدة. لذا فإن حرية التنقل بالنسبة لي خط أحمر".