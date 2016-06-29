مقتل جنديين تركيين بهجومين للعمال الكردستاني

قُتل جنديان تركيان وأصيب ثلاثة آخرين، مساء الثلاثاء، في هجومين لمسلحين أكراد في مقاطعة ديار بكر جنوب شرقي #تركيا ، وفق الجيش التركي.



وقالت القوات المسلحة في بيان، الأربعاء، إن مقاتلي #حزب_العمال_الكردستاني شنوا هجوماً على أحد أحياء ديار بكر، مما أدى إلى إصابة أربعة جنود توفي أحدهم بالمستشفى.



كما ذكرت أن مقاتلي العمال الكردستاني قتلوا بالرصاص جندياً ثانياً في منطقة بسميل بديار بكر بعد أن خرج من عربته أمام منزله.



وقتل ما يربو على 40 ألف شخص في الصراع منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده عام 1984. وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون الحزب كمنظمة إرهابية. وتصاعدت أعمال العنف منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في تموز/يوليو الماضي.