ملك الأردن يشيد بحرفية الجيش بتصديه لهجوم منطقة الركبان

أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال زيارة قام بها اليوم لإحدى وحدات قوات حرس الحدود بالجهود الكبيرة التي تبذلها في التعامل مع مختلف التحديات، مؤكدا أن العمل الإرهابي الذي استهدف أحد مواقع تقديم الخدمات للاجئين السوريين على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة لن يزيد الجيش العربي والأجهزة الأمنية إلا إصرارا على الاستمرار في أداء دورهم الوطني بكل شجاعة وحرفية ومسؤولية عالية والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.

الزيارة جاءت بعد يومين من إعلان تنظيم داعش تبنيه لعملية التفجير الانتحاري في منطقة الركبان الذي راح ضحيته 7 من قوات حرس الحدود.