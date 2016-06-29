56 ألف توقيع على عريضة لخروج هولندا من الاتحاد الأوروبي

جمع مؤيدو خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي 56 ألف توقيع على عريضة تدعو لتنظيم استفتاء لهذا الغرض بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد.

ورغم ضعف فرص نجاح هذه العريضة إلا أن المنظمين باتريك كرينس وبيتر فان فيمرين قالا لصحيفة "ان ار سي" اليومية، إنهما يريدان أن يظهرا أن هناك اهتماماً بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

الاثنين، رفض البرلمان الهولندي بأغلبية 124 صوتاً معارضاً و14 مؤيداً مذكرة قدمها النائب اليميني المتطرف المعادي للإسلام غيرت فيلدرز الاثنين، وتدعو إلى تنظيم استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت.

وجاء في العريضة الجديدة: "كل شيء أسوأ منذ وصول اليورو والاتحاد الأوروبي الذي تسبب في خسارة سيادتنا وتلاشي حدودنا. لم نعد نبني شيئاً، وإنما نهدم ونقسم. لهذا نريد استفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي".

ولكن رغم تقديم العريضة التي تحمل 56 ألفاً و710 تواقيع إلى البرلمان فإنه من غير المنتظر أن تجد تأييداً لأن تنظيم مثل هذا الاستفتاء يتطلب تعديلاً للدستور وهو ما لا يلقى تأييداً سياسياً.

وعد فيلدرز بتنظيم استفتاء في حال فوز حزبه "حزب الحرية" بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان الـ150 في انتخابات مارس وكلف بتشكيل حكومة ائتلافية.

لكن الخبراء يرون أن فرصه ضعيفة في العثور على من سيرغب بالعمل معه.