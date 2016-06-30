اطلاق النار في قاعدة أندروز الأميركية "انذار خاطىء"

أفادت مراسلة "العربية" في واشنطن الخميس، أن حادثة اطلاق النار في قاعدة أندروز العسكرية الجوية الأميركية ناجمة عن انذار خاطىء.

واضافت ان جهاز الـ"أف بي آي" لا يحقق في حادثة قاعدة أندروز على أنها إرهابية.

هذا وأغلقت السلطات الأميركية الخميس، قاعدة أندروز العسكرية الجوية في ولاية ماريلاند بسبب إطلاق نار داخل القاعدة، حسبما أكدت وزارة الدفاع الأميركية.

واستمر إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية حتى بعد إغلاقها، دون أن يعرف إلى الآن السبب وراء إطلاق النار.

وذكر مصدر عسكري ان اطلاق النار وقع في منشأة طبية.

يذكر ان قاعدة أندروز العسكرية هبطت فيها طائرة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس.

