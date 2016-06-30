الجيش اللبناني يحبط هجومين إرهابيين لداعش

نقلت وسائل إعلام محلية عن الجيش اللبناني قوله اليوم الخميس إنه أحبط هجومين إرهابيين على موقع سياحي كبير ومنطقة مزدحمة.

وذكر بيان للجيش نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "أحبطت مديرية المخابرات في #الجيش_اللبناني عمليتين إرهابيتين على درجة عالية من الخطورة كان تنظيم #داعش الإرهابي قد خطط لتنفيذهما ويقضيان باستهداف مرفق سياحي كبير ومنطقة مكتظة بالسكان".

وأضاف البيان "تم توقيف خمسة إرهابيين وعلى رأسهم المخطط وقد اعترف الموقوفون بتنفيذهم أعمال إرهابية ضد الجيش في أوقات سابقة.. ولا يزال التحقيق مستمرا بإشراف القضاء المختص".