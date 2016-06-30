الرباعية الدولية تطالب إسرائيل بالتوقف عن الاستيطان

أعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الخميس أن تقرير اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط يطلب من إسرائيل التوقف "بشكل عاجل" عن سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال المسؤول الأممي في كلمة أمام مجلس الأمن أن اللجنة الرباعية نددت باستمرار أعمال العنف والإرهاب والتحريض على العنف ومواصلة سياسة توسيع المستوطنات" الإسرائيلية في الضفة الغربية و"الوضع في غزة وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة" التي تهيمن عليها حركة حماس.

وقال "آمل في ان يتحاور الجانبان مع اللجنة الرباعية في ضوء التقرير لاحراز تقدم بناء في عملية السلام" المتوقفة منذ أبريل 2014. وأضاف "آن الأوان للجانبين برفع التحدي لان مستقبل السلام على المحك".

وتضم اللجنة الرباعية الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وهذا التقرير كان قيد الإعداد منذ بضعة أشهر.

وقبل الاجتماع اعتبر السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أن التقرير سيكون مفيدا للمشروع الفرنسي الدعوة لعقد مؤتمر دولي بحلول نهاية العام.

وصرح للصحافيين "التقرير والمؤتمر يعززان بعضهما البعض". وقال إن "الهدف المشترك هو إعادة عملية السلام على السكة".