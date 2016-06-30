الصومال.. قنبلة مزروعة تودي بحياة 18 مدنيا

ذكرت الشرطة الصومالية أن 18 مدنيا على الأقل قتلوا عندما انفجرت #قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلة ركاب صغيرة اليوم الخميس في بلدة لفولي جنوب غربي العاصمة #مقديشو. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وشنت حركة #الشباب المتشددة هجمات على قوات الأمن والمدنيين في أنحاء البلاد في الماضي. وتسعى الحركة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.



وقال ضابط الشرطة عبدالقادر محمد من موقع الهجوم إن "كل الركاب الذين كانوا على متن الحافلة وعددهم 18 لقوا حتفهم وأحرقوا بعد تفجير قنبلة تم التحكم فيها عن بعد".



وأفاد نور أحمد الذي كان يقود سيارة على نفس الطريق أن عربة تقل جنودا كانت ترافق الحافلة الصغيرة.



وأضاف أن #شاحنة حكومية ممتلئة بالجنود تبعتها الحافلة الصغيرة تجاوزا سيارته بسرعة عالية قبل أن يسمع انفجارا هائلا.



وتابع: "لم يلحق أي ضرر بالسيارة الحكومية التي ربما كانت الهدف من الهجوم".