بلجيكا تسلم حمزة عطو المتهم بهجمات باريس لفرنسا

سلمت بلجيكا حمزة عطو الذي يشتبه في مساعدته صلاح عبدالسلام عند فراره إثر اعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس، إلى السلطات الفرنسية، بحسب ما أعلنت النيابة العامة البلجيكية الاتحادية.

وقال بيان للنيابة العامة البلجيكية إنه تم تسليم عطو البلجيكي البالغ من العمر 21 عاما، إلى القضاء الفرنسي "تنفيذا لمذكرة توقيف أصدرتها فرنسا بحقه".

وكان عطو يعارض تسليمه إلى فرنسا لكن القضاء البلجيكي وافق في الثالث من يونيو شريطة أن يمضي العقوبة التي قد تفرض عليه في بلجيكا.

وكان القضاء الفرنسي أصدر في نهاية أبريل مذكرة توقيع ضد عطو البالغ من العمر 22 عاما.

وكان صلاح عبدالسلام الناجي الوحيد من عناصر المجموعة المتطرفة التي نفذت اعتداءات باريس إلى بروكسل.