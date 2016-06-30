تركيا.. مداهمات واعتقالات تطال خلايا داعش

شنت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن #اسطنبول، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات ضدّ عناصر يشتبه بانتمائها لتنظيم #داعش الإرهابي، في عدد من مناطق المدينة.

وأوقفت الشرطة التركية 13 شخصا بينهم ثلاثة أجانب بعد التفجيرات الانتحارية الثلاثة التي أودت بحياة 42 شخصا في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول.

وقامت قوات الشرطة في اسطنبول بعمليات دهم متزامنة في 16 موقعا في المدينة. ولم توضح الوكالة جنسيات الأجانب.

وصرح مسؤول تركي "من الممكن أن يكون واحدا على الأقل من الانتحاريين يحمل جنسية أجنبية".

وأكدت صحيفة حرييت أن أحد المهاجمين الثلاثة يدعى عثمان فاديموف وهو شيشاني من أصل روسي.

ونسبت السلطات التركية الهجوم إلى تنظيم داعش.

وبحسب مصادر أمنية، فقد قامت الفرق خلال المداهمات التي جرت بقيادة عناصر من شرطة العمليات الخاصة، في مناطق بنديك، وبشق شهير، وسلطان بيلي، بتفتيش دقيق للمواقع المُحددة مسبقاً، فيما لم تفصح هذه الجهات عن معلومات بخصوص الموقوفين خلال المداهمات.

وبالتزامن مع حملات اسطنبول، قامت فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن ولاية #إزمير الغربية، بشن عدة #مداهمات في عدد من مناطق الولاية، وأوقفت خلالها 9 أشخاص بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش.

وبحسب المصادر الأمنية فإنّ 200 من عناصر الشرطة شاركوا في المداهمات، وعثروا في الأماكن المحددة مسبقاً على وثائق تنظيمية و3 بنادق صيد.

ويواجه الموقوفون تُهم الاتصال مع التنظيم الإرهابي في الداخل السوري، والقيام بفعاليات تخدم مصالح وأهداف داعش في إزمير، إضافة إلى تأمين عناصر وموارد مالية ودعم لوجستي لداعش.

وفيما يخص مقتل إرهابيين اثنين من داعش على يد القوات التركية في 25 يونيو الحالي بالقرب من الحدود السورية، أوضحت التقارير الاستخباراتية أنّ أحد الإرهابيين المدعو (محمد عرب)، كان يخطط للقيام بعملية انتحارية في العاصمة أنقرة، أو في ولاية أضنة الجنوبية.

وأضافت التقارير الاستخباراتية أنه عُثر في حوزة عرب على تذكرة سفر تُظهر أنه قدِم في 21 يونيو الحالي من العاصمة السورية دمشق إلى مدينة القامشلي عبر الجو.