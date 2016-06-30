مقتل فلسطيني ومستوطِنة في هجوم بالضفة الغربية

قُتل #فلسطيني في هجوم نفذه ضد #مستوطنة في #الضفة_الغربية ، وقضت مستوطِنة متأثرة بجراحها إثر طعنها، كما أصيب مستوطن آخر بجروح خطيرة، الخميس، بحسب الجيش وأجهزة الإغاثة في إسرائيل.

وقالت أجهزة الإغاثة إن الفتاة الإسرائيلية التي قضت في الخامسة عشرة من العمر، والجريح رجل في الثلاثين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن العملية وقعت صباح الخميس إثر قيام شاب فلسطيني (لم تسمه) بطعن فتاة، ومنفذ العملية قتل في الحادثة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية مقتل الشاب.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) أن العملية "وقعت في مستوطنة كريات أربع، جنوب الضفة الغربية"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

أما القناة العاشرة من التلفزيون الرسمي، فأوضحت أن "منفذ الهجوم، وهو شاب فلسطيني، قتل في مكان الحادث"، وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "مطلق النار على الشاب هو والد الفتاة المصابة التي قضت في العملية".

وسبق أن شهدت منطقة كريات أربع سلسلة من الهجمات الفلسطينية خلال ما يطلق عليه إعلامياً "انتفاضة القدس".

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.