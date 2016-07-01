أميركا.. زيادة قتلى حوادث السير بنسبة 7.7%

أظهر تقدير أولي للحكومة الأميركية أن أعداد قتلى الحوادث المرورية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 7.7 بالمئة في 2015 لتصل إلى 35200 قتيل وهو أعلى رقم مسجل لقتلى حوادث الطرق الأميركية منذ عام 2008.

وذكر التقرير الذي أعدته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ورفع للكونغرس أن نسبة الزيادة في قتلى الحوادث المرورية المسجلة في 2015 هي أعلى نسبة ارتفاع سنوية منذ عام 1966.

ويعزو مسؤولون أميركيون ارتفاع النسبة إلى أسباب من بينها الزيادة في الأميال التي تقطعها المركبات وانخفاض أسعار الوقود وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وارتفع عدد قتلى حوادث السير بصورة أكبر بكثير من نسبة الارتفاع الإجمالية في الأميال التي تقطعها المركبات في 2015 والتي بلغت 3.5 بالمئة.

وزاد معدل الوفيات إلى 1.12 قتيل لكل 100 مليون ميل قطعت في 2015 وهو أعلى معدل منذ عام 2010.

وقال التقرير إن أعداد من قتلوا من راكبي الدراجات ارتفعت بنسبة 13 بالمئة كما ارتفعت أعداد من قتلوا من المشاة بنسبة عشرة بالمئة وراكبي الدراجات النارية بنسبة تسعة بالمئة. وارتفعت الحوادث القاتلة التي وقعت لسائقين شبان بنسبة عشرة بالمئة.