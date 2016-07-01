البحرين.. انفجار إرهابي يقتل امرأة ويجرح 3 أطفال

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن انفجارا وقع بالقرب من المدخل الرئيسي لمنطقة العكر الشرقي في مملكة البحرين.

وأدى الانفجار إلى وفاة مواطنة، وإصابة ثلاثة أطفال بإصابات بسيطة، إثر تعرضهم أثناء مرور سيارتهم لشظايا.

وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة تباشر إجراءاتها الأمنية.

وقال مراسل "العربية" إن منطقة العكر صنفت منطقة آمنة منذ عدة أشهر، وأضاف أنه تم إلقاء القبض على متطرفين ينتمون لمنطقة العكر، وكانوا تلقوا تدريباتهم في العراق وإيران ولبنان.

وتوقع مراسل "العربية" أن استهداف هذه المنطقة جاء بهدف إصابة دوريات الأمن المتحركة على طول الطريق للحفاظ على الأمن في المنطقة.