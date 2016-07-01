الحكم بعزل رئيسة البرازيل يصدر أواخر أغسسطس

من المرتقب صدور الحكم النهائي بشأن #عزل الرئيسة البرازيلية المعلقة مهامها، #ديلما_روسيف، بين 25 و27 أغسطس، بعد أيام قليلة من اختتام دورة الألعاب الأولمبية في ريو، وفق ما أعلن رئيس #مجلس_الشيوخ رينان كالهيروس الخميس.

وقال كالهيروس في مؤتمر صحافي: "اعتبارا من الخميس سنناقش التفاصيل التقنية، ثم سنقوم بالتصويت على تقرير اللجنة الخاصة، قبل التصويت في الجلسة العامة التي ستعقد بين 25 و27 أغسطس".

ووضع كالهيروس بذلك حدا لتكهنات كانت سارية، ومفادها أن التصويت الذي سيقرر مصير الرئيسة، البالغة 68 عاما، قد يتم في منتصف دورة الألعاب الأولمبية (من 5 إلى 21 أغسطس).

وأقصيت #روسيف من السلطة في 12 مايو لمدة أقصاها 180 يوما في انتظار محاكمتها أمام مجلس الشيوخ بتهمة التلاعب بالمال العام. وحل محلها نائبها ميشال تامر الذي تتهمه روسيف بالقيام بـ"انقلاب" برلماني ضدها.

وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب "جريمة مسؤولية" عبر التلاعب عمدا بالمالية العامة لإخفاء حجم العجز في 2014، عندما أعيد انتخابها في اقتراع لا يزال موضع جدل.